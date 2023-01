Football: Scottish Cup results

Glasgow, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jan, 2023 ) :Scottish Cup result on Monday (aet denotes after extra time): Fourth round Darvel Juniors 1 (Kirkpatrick 19) Aberdeen 0 Playing Tuesday Elgin City v Drumchapel United, Linlithgow Rose v Raith Rovers Played Sunday Hibernian 0 Hearts 3 (Ginnelly 10, Shankland 72, Sibbick 90+6) Played Saturday Alloa 1 (Donnelly 21) Falkirk 2 (McKay 45, Burrell 77) Arbroath 0 Motherwell 2 (Mandron 26, 90+4) Celtic 5 (Mooy 18-pen, 84, Furuhashi 21, 45+1, Turnbull 42) Morton 0 Dundee United 3 (Behich 45, McGrath 68, Middleton 81) Stirling University 0 Hamilton 0 Ross County 0 aet -- Hamilton win 5-3 on penalties Kilmarnock 1 (Jones 90+1) Dumbarton 0 Partick 1 (Fitzpatrick 51) Dunfermline 1 (Benedictus 42-pen) aet -- Partick win 4-2 on penalties St Johnstone 0 Rangers 1 (Barisic 45)St Mirren 0 Dundee 0 aet -- St Mirren win 3-0 on penaltiesStenhousemuir 1 (Jamieson 26) Livingston 3 (Pittman 52, Bradley 55, 59)