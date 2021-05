Football: Spanish La Liga result

(@ChaudhryMAli88)

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th May, 2021 ) :Spanish La Liga result on Sunday on the final weekend of the 2020/21 season: Granada 0 Getafe 0 Playing later (GMT) Sevilla v Alaves (1900) Played Saturday SD Huesca 0 Valencia 0 Elche 2 (Boye 28, Gutierrez Parejo 73) Athletic Bilbao 0 Celta Vigo 2 (Aspas 32-pen, Mendez 49) Real Betis 3 (Iglesias 53-pen, Fekir 69, Ruiz 73) Real Madrid 2 (Benzema 87, Modric 90+2) Villarreal 1 (Pino 20) Valladolid 1 (Plano 18) Atletico Madrid 2 (Correa 57, Suarez 67) Osasuna 0 Real Sociedad 1 (Prez 86-og) Eibar 0 Barcelona 1 (Griezmann 81) Levante 2 (Roger 8, Melero Manzanares 58) Cadiz 2 (Negredo 14, Akapo 32) Played Friday