Football: UEFA Conference League results

Paris, Sept 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Sep, 2023 ) :UEFA Conference League results on Thursday: Play-off round, second legs HJK Helsinki (FIN) 2 Farul Constanta (ROM) 0 HJK win 3-2 on aggregate Breidablik (ISL) 1 Struga (MKD) 0 Breidablik win 2-0 on aggregate Bodo/Glimt (NOR) 3 Sepsi Sfantu Gheorghe (ROM) 2 aet Bodo/Glimt 5-4 on aggregate Viktoria Plzen (CZE) 3 Tobol Kostanay (KAZ) 0 Pilzen win 5-1 on aggregate FC Twente (NED) 0 Fenerbahce (TUR) 1 Fenerbahce win 6-1 on aggregate APOEL (CYP) 1 Gent (BEL) 2 Gent win 4-1 on aggregate SK Brann (NOR) 3 AZ Alkmaar (NED) 3 aet; Aggregate: 4-4, Alkmaar win 6-5 on penalties PAOK (GRE) 4 Hearts (SCO) 0 PAOK win 6-1 on aggregate FK Partizani (ALB) 1 FC Astana (KAZ) 1 Astana win 2-1 on aggregate Ferencvaros (HUN) 3 Zalgiris Vilnius (LTU) 0 Ferencvaros win 7-0 on aggregate Besiktas (TUR) 1 Dynamo Kyiv (UKR) 0 Besiktas win 4-2 on aggregate Fiorentina (ITA) 2 Rapid Vienna (AUT) 0 Fiorentina win 2-1 on aggregate NK Celje (SLO) 1 Maccabi Tel-Aviv (ISR) 1 Maccabi Tel-Aviv win 5-2 on aggregate Eintracht Frankfurt (GER) 2 Levski Sofia (BUL) 0 Frankfurt win 3-1 on aggregate BATE Borisov (BLR) 1 FC Ballkani (KOS) 0 Ballkani win 4-2 on aggregate Club Brugge (BEL) 2 Osasuna (ESP) 2 Club Brugge win 4-3 on aggregate Rijeka (CRO) 1 Lille (FRA) 1 aet; Lille win 3-2 on aggregate Partizan Belgrade (SRB) 0 Nordsjaelland (DEN) 1 Nordsjaelland win 6-0 on aggregate Adana Demirspor (TUR) 1 Genk (BEL) 0 aet; Aggregate: 2-2.

Genk win 5-4 on penalties Dinpro-1 (UKR) 1 Trnava (SVK) 2 aet; Spartak Trnavawin 3-2 on aggregate Aston Villa (ENG) 3 Hibernian (SCO) 0 Aston Villa win 8-0 on aggregate Legia Warsaw (POL) 1 FC Midtjylland (DEN) 1aet; Aggregate: 4-4. Legia win 6-5 on penalties