Singapore, May 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd May, 2021 ) :Leading final-round scores from the $1.6 million HSBC Women's World Championship at the Sentosa Golf Club on Sunday: 271 - Kim Hyo-joo (KOR) 67-68-72-64 272 - Hannah Green (AUS) 71-66-66-69 273 - Patty Tavatanakit (THA) 70-70-68-65, Park In-bee (KOR) 64-69-70-70, Lin Xiyu (CHN) 67-68-67-71276 - Ryu So-yeon (KOR) 67-69-70-70277 - Carlota Ciganda (ESP) 69-67-73-68, Chun In-gee (KOR) 71-69-66-71, Lydia Ko (NZL) 69-68-69-71, Gaby Lopez (MEX) 68-71-65-73