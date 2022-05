Golf: LPGA Match-play scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th May, 2022 ) :Scores on Saturday from the fourth day of the LPGA Match-Play at Shadow Creek in Las Vegas, Nevada: Round of 16 Madelene Sagstrom (SWE) bt Emma Talley (USA) 4&2 Ji Eun-hee (KOR) bt Choi Hye-jin (KOR) 2&1 Lilia Vu (USA) bt Allisen Corpuz (USA) 4&3 Andrea Lee (USA) bt Caroline Masson (GER) 2&1 Jenny Shin (KOR) bt Annie Park (USA) 2&1 Ayaka Furue (JPN) bt Paula Reto (RSA) 2&1Jodi Ewart Shadoff (ENG) bt Tiffany Chan (HKG) 4&3Gemma Dryburgh (SCO) bt Moriya Jutanugarn (THA) 22 holes