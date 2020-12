Golf: USLPGA Tour scores

(@FahadShabbir)

Los Angeles, Dec 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Dec, 2020 ) :Leading first-round scores on Thursday in the LPGA Volunteers of America Championship in Dallas, Texas (play was suspended due to darkness, par-71, USA unless noted): 68 - Charley Hull (ENG) 69 - Jennifer Kupcho, Pornanong Phatlum (THA), Jessica Korda70 - Gerina Piller, Megan Khang, Anna Nordqvist (SWE), Ally Ewing, Brittany Lang71 - Cheyenne Knight, Hur Mi-jung (KOR), Ko Jin-young (KOR), Madelene Sagstrom (SWE), Sophia Popov (GER), Lindsey Weaver, Angela Stanford