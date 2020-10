Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Nov, 2020 ) :French Top 14 results on Saturday: Brive 21 Clermont 43 Playing later (all times GMT) Bordeaux-Begles v Agen, Castres v Racing 92 (both 1715) Sunday Pau v La Rochelle (1600), Stade Francais v Toulouse (2005) Note: Bayonne v Toulon and Lyon v Montpellier postponed because of Covid-19 cases