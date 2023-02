RugbyU: Six Nations - Wales v England teams

(@ChaudhryMAli88)

Cardiff, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Feb, 2023 ) :Teams for the Six Nations international between Wales and England at the Principality Stadium in Cardiff on Saturday (kick-off 1645 GMT): Teams (15-1) Wales Leigh Halfpenny; Josh Adams, Mason Grady, Joe Hawkins, Louis Rees-Zammit; Owen Williams, Tomos Williams; Taulupe Faletau, Justin Tipuric, Christ Tshiunza; Alun Wyn Jones, Adam Beard; Tomas Francis, Ken Owens (capt), Gareth Thomas Replacements: Bradley Roberts, Rhys Carre, Dillon Lewis, Dafydd Jenkins, Tommy Reffell, Kieran Hardy, Dan Biggar, Nick Tompkins Coach: Warren Gatland (NZL) England Freddie Steward; Max Malins, Henry Slade, Ollie Lawrence, Anthony Watson; Owen Farrell (capt), Jack van Poortvliet; Alex Dombrandt, Jack Willis, Lewis Ludlam; Ollie Chessum, Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George, Ellis Genge Replacements: Jack Walker, Mako Vunipola, Dan Cole, Courtney Lawes, Ben Curry, Alex Mitchell, Marcus Smith, Henry Arundell Coach: Steve Borthwick (ENG) Referee: Mathieu Raynal (FRA)