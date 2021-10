Tennis: ATP and WTA Indian Wells results

Indian Wells, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Oct, 2021 ) :results from the ATP and WTA Indian Wells tournament on Monday (x denotes seeding): Men 3rd rd Daniil Medvedev (RUS x1) bt Filip Krajinovic (SRB x27) 6-2, 7-6 (7/1) Diego Schwartzman (ARG x11) bt Dan Evans (GBR x18) 5-7, 6-4, 6-0 Casper Ruud (NOR x6) bt Lloyd Harris (RSA x26) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 Grigor Dimitrov (BUL x23) bt Reilly Opelka (USA x16) 6-3, 6-4 Aslan Karatsev (RUS x19) bt Denis Shapovalov (CAN x9) 7-5, 6-2 Hubert Hurkacz (POL x8) bt Frances Tiafoe (USA) 6-3, 6-2 Women 3rd rd Beatriz Haddad Maia (BRA) bt Karolna Pliskova (CZE x1) 6-3, 7-5 Anett Kontaveit (EST x18) bt Bianca Andreescu (CAN x16) 7-6 (7/5), 6-3 Ons Jabeur (TUN x12) bt Danielle Collins (USA x22) 6-1, 6-3 Anna Kalinskaya (RUS) bt Viktorija Golubic (SUI) 1-6, 6-1, 6-3 Angelique Kerber (GER x10) bt Daria Kasatkina (RUS x20) 6-2, 1-6, 6-4Ajla Tomljanovic (AUS) bt Tamara Zidansek (SLO x26) 6-4, 6-3Paula Badosa (ESP) bt Cori Gauff (USA) 6-2, 6-2