Tennis: ATP and WTA Indian Wells results - 2nd update

(@FahadShabbir)

Indian Wells, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Oct, 2021 ) :results from the ATP and WTA Indian Wells tournament on Saturday (x denotes seed): Men 2nd rd Grigor Dimitrov (BUL x23) bt Daniel Altmaier (GER) 6-4, 6-2 Reilly Opelka (USA x16) bt Taro Daniel (JPN) 7-5, 6-3 Denis Shapovalov (CAN x9) bt Vasek Pospisil (CAN) 3-0 retired Frances Tiafoe (USA) bt Sebastian Korda (USA x32) 6-0, 6-4 Hubert Hurkacz (POL x8) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-1, 7-5 Cameron Norrie (GBR x21) bt Tennys Sandgren (USA) 6-4, 5-7, 6-0 Roberto Bautista (ESP x15) bt Guido Pella (ARG) 7-5, 6-3 Diego Schwartzman (ARG x11) bt Maxime Cressy (USA) 6-2, 3-6, 7-5 Daniel Evans (GBR x18) bt Kei Nishikori (JPN) 4-6, 6-3, 6-4 Casper Ruud (NOR x6) bt Roberto Carballs (ESP) 6-1, 6-2 Women 2nd rd Karolna Plskov (CZE x1) bt Magdalena Frech (POL) 7-5, 6-2 Anett Kontaveit (EST x18) bt Martina Trevisan (ITA) 6-3, 5-2 retired Ons Jabeur (TUN x12) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 Anna Kalinskaya (RUS) bt Sara Sorribes (ESP x28) 6-3, 4-6, 6-2 Barbora Krejckov (CZE x3) bt Zarina Diyas (KAZ) 6-4, 3-6, 6-1 Amanda Anisimova (USA) bt Camila Giorgi (ITA x30) 6-4, 6-1 Coco Gauff (USA x15) bt Caroline Garcia (FRA) 6-3, 6-7 (2/7), 6-1Tamara Zidansek (SLO x26) bt Ana Konjuh (CRO) 6-4, 5-7, 6-3Ajla Tomljanovic (AUS) bt Garbie Muguruza (ESP x5) 6-3, 1-6, 6-3