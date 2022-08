Tennis: ATP/WTA Cincinnati Masters results - 1st update

Cincinnati, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Aug, 2022 ) :results from ATP/WTA Cincinnati Open on Wednesday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Denis Shapovalov (CAN) bt Tommy Paul (USA) 3-6, 6-4, 6-3 Andrey Rublev (x6) bt Fabio Fognini (ITA) 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 6-2 John Isner (USA) bt Hubert Hurkacz (POL x8) 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 6-2 Ben Shelton (USA) bt Casper Ruud (NOR x5) 6-3, 6-3 Cameron Norrie (GBR x9) bt Andy Murray (GBR) 3-6, 6-3, 6-4 Flix Auger-Aliassime (CAN x7) bt Alex De Minaur (AUS) 6-3, 6-2 Jannik Sinner (ITA x10) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 3-1, retired Women 2nd rd Alison Riske (USA) bt Marie Bouzkov (CZE) walkover Petra Kvitova (CZE) bt Sorana Cirstea (ROM) 6-2, 6-3 Ons Jabeur (TUN x5) bt Caty McNally (USA) 6-3, 4-6, 7-6 (9/7) Jessica Pegula (USA x7) bt Marta Kostyuk (UKR) 6-7 (5/7), 6-1, 6-2 Emma Raducanu (GBR x10) bt Victoria Azarenka 6-0, 6-2 Elise Mertens (BEL) bt Karolna Plskov (CZE x14) 7-6 (7/3), 6-3 Shelby Rogers (USA) bt Amanda Anisimova (USA) walkover Zhang Shuai (CHN) bt Ekaterina Alexandrova 6-3, 6-4Veronika Kudermetova bt Simona Halep (ROM x15) walkoverafp