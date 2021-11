Tennis: Davis Cup results

(@ChaudhryMAli88)

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Nov, 2021 ) :Davis Cup results on Friday: In Madrid Spain 3 Ecuador 0 Feliciano Lpez bt Roberto Quiroz 6-3, 6-3 Pablo Carreno Busta bt Emilio Gomez 5-7, 6-3, 7-6 Pablo Carreno Busta and Marcelos Granollers bt Gonzalo Escobar and Diego Hidalgo 6-4, 6-7, 7-6 In Innsbruck Serbia 3 Austria 0 Dusan Lajovic bt Gerald Melzer 7-6, 3-6, 7-5 Novak Djokovic bt Dennis Novak 6-3, 6-2 Nicola Cacic/Filip Krajinovik bt Oliver Marach/Philipp Oswald 7-6 (7/4), 4-6, 6-3 In Turin Group E Italy 2 United States 1 Lorenzo Sonego (ITA) bt Reilly Opelka (USA) 6-3, 7-6 (7/4) Jannik Sinner (ITA) btt John Isner (USA) 6-2, 6-0Simone Bolleli/Fabio Fognini (ITA) v Rajeev Ram/Jack Sock (USA)Rajeev Ram/Jack Sock (USA) battent Lorenzo Musetti/Fabio Fognini (ITA) 7-6 (7/5), 6-2