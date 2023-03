Tennis: Miami Open ATP/WTA results

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Mar, 2023 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Saturday (x denots seed): Men 2nd rd Christopher Eubanks (USA) bt Borna Coric (CRO x17) 3-6, 6-4, 6-2 Quentin Halys (FRA) bt Alex De Minaur (AUS x15) 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 7-6 (10/8) Mackenzie McDonald (USA) bt Matteo Berrettini (ITA x19) 7-6 (10/8), 7-6 (7/5) Alex Molcan (SVK) bt Yoshihito Nishioka (JPN x28) 7-6 (7/5), 1-6, 6-2 Daniil Medvedev (RUS x4) bt Roberto Carballes Baena (ESP) 6-1, 6-2 Flix Auger-Aliassime (CAN x5) bt Thiago Monteiro (BRA) 7-6 (7/5), 7-6 (10/8) Francisco Cerundolo (ARG x25) bt Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 6-4 Lorenzo Sonego (ITA) bt Daniel Evans (GBR x23) 4-6, 6-3, 6-2 Jir Lehecka (CZE) bt Lorenzo Musetti (ITA x18) 6-4, 6-4 Christian Garn (CHI) bt Sebastin Bez (ARG x27) 7-6 (7/2), 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x2) bt Richard Gasquet (FRA) walkover Women 3rd rd Jelena Ostapenko (LAT x24) bt Beatriz Haddad Maia (BRA x13) 6-2, 4-6, 6-3 Jessica Pegula (USA x3) bt Danielle Collins (USA x30) 6-1, 7-6 (7/0) Magda Linette (POL x20) bt Victoria Azarenka (BLR x14) 7-6 (7/3), 2-6, 6-4Zheng Qinwen (CHN x23) bt Liudmila Samsonova (RUS x12) 5-7, 7-6 (7/5), 6-3Anastasia Potapova (RUS x27) bt Coco Gauff (USA x6) 6-7 (8/10), 7-5, 6-2