Tennis: US Open results - 1st update

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Aug, 2022 ) :US Open results on Tuesday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Grigor Dimitrov (BUL x17) bt Steve Johnson (USA) 6-3, 6-2, 6-2 Brandon Nakashima (USA) bt Pavel Kotov 7-6 (7/4), 6-2, 6-2 James Duckworth (AUS) bt Christopher O'Connell (AUS) 4-6, 7-6 (7/0), 6-2, 6-3 Dan Evans (GBR x20) bt Jiri Vesely (CZE) 6-4, 6-1, 6-1 Cameron Norrie (GBR x7) bt Benoit Paire (FRA) 6-0, 7-6 (7/1), 6-0 Dan Evans (GBR x20) bt Jiri Vesely (CZE) 6-4, 6-1, 6-1 Federico Coria (ARG) bt Tallon Griekspoor (NED) 7-5, 6-4, 6-3 Carlos Alcaraz (ESP x3) bt Sebastian Bez (ARG) 7-5, 7-5, 2-0 - retired Cameron Norrie (GBR x7) bt Benoit Paire (FRA) 6-0, 7-6 (7/1), 6-0 Joao Sousa (POR) bt Mackenzie McDonald (USA) 1-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 6-3 John Isner (USA) bt Federico Delbonis (ARG) 6-3, 6-1, 7-5 Holger Rune (DEN x28) bt Peter Gojowczyk (GER) 6-2, 6-4, 7-6 (7/5) Kwon Soon-woo (KOR) bt Fernando Verdasco (ESP) 6-2, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3 Miomir Kecmanovic (SRB x32) bt Learner Tien (USA) 3-6, 6-1, 6-3, 6-3 Richard Gasquet (FRA) bt Taro Daniel (JPN) 6-4, 6-7 (1/7), 6-2, 6-2 Women 1st rd Iga Swiatek (POL x1) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-3, 6-0 Sloane Stephens (USA) bt Greet Minnen (BEL) 1-6, 6-3, 6-3 Anastasia Potapova bt Claire Liu (USA) 6-1, 6-4 Zheng Qinwen (CHN) bt Jelena Ostapenko (LAT x16) 6-3, 3-6, 6-4 Garbine Muguruza (ESP x9) bt Clara Tauson (DEN) 6-3, 7-6 (7/5) Linda Fruhvirtova (CZE) bt Wang Xinyu (CHN) 6-3, 6-4 Anhelina Kalinina (UKR) bt Bernarda Pera (USA) 6-4, 6-4 Petra Kvitova (CZE x21) bt Erika Andreeva 7-6 (7/3), 6-0 Aliaksandra Sasnovich bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-2, 6-4 Jessica Pegula (USA x8) bt Viktorija Golubic (SUI) 6-2, 6-2 Karolina Pliskova (CZE x22) bt Magda Linette (POL) 6-2, 4-6, 7-6 (10/8) Marie Bouzkova (CZE) bt Linda Noskova (CZE) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2 Sorana Cirstea (ROM) bt Laura Siegemund (GER) 6-4, 6-4 Clara Burel (FRA) bt Elena Rybakina (KAZ x25) 6-4, 6-4 Kaia Kanepi (EST) bt Tereza Martincova (CZE) 7-6 (7/4), 6-3Aryna Sabalenka (x6) bt Catherine Harrison (USA) 6-1, 6-3afp