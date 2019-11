Cricket: India v Bangladesh Test scoreboard

Scoreboard at stumps on the opening day of the first Test between India and Bangladesh in Indore on Thursday

Scoreboard at stumps on the opening day of the first Test between India and Bangladesh in Indore on Thursday: Bangladesh 1st innings Shadman islam c Saha b Sharma 6 Imrul Kayes c Rahane b Yadav 6 Mominul Haque b Ashwin 37 Mohammed Mithun lbw b Shami 13 Mushfiqur Rahim b Shami 43 Mahmudullah b Ashwin 10 Liton Das c Kohli b Sharma 21 Mehidy Hasan lbw b Shami 0 Taijul Islam run out (Jadeja/Saha) 1 Abu Jayed not out 7 Ebadat Hossain b Yadav 2 Extras (lb3, w1) 4 Total (all out, 58.3 overs) 150 Fall of wickets: 1-12 (Imrul), 2-12 (Shadman), 3-31 (Mithun), 4-99 (Mominul), 5-115 (Mahmudullah), 6-140 (Mushfiqur), 7-140 (Mehidy), 8-140 (Liton), 9-148 (Taijul), 10-150 (Ebadat) Bowling: Ishant 12-6-20-2, Yadav 14.

3-3-47-2, Shami 13-5-27-3 (w1), Ashwin 16-1-43-2, Jadeja 3-0-10-0 India 1st innings M.

Agarwal not out 37 R. Sharma c Liton b Abu 6 C. Pujara not out 43 Total (1 wicket, 26 overs) 86 To bat: V. Kohli, A. Rahane, R. Ashwin, R. Jadeja, W. Saha, U. Yadav, I. Sharma, M. Shami Fall of wicket: 1-14 (Rohit) Bowling: Ebadat 11-2-32-0, Abu 8-0-21-1, Taijul 7-0-33-0 Toss: Bangladesh Umpires: Marais Erasmus (RSA), Rod Tucker (AUS)tv Umpire: Narendra Menon (IND)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)