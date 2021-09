Golf: LPGA Portland Classic scores

Los Angeles, Sept 17 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Sep, 2021 ) :Leading first-round scores on Thursday in the LPGA Portland Classic (USA unless noted, par-72): 68 - Pajaree Anannarukarn (THA), Gemma Dryburgh (SCO), Carlota Ciganda (ESP)69 - Perrine Delacour (FRA), Ko Jin-young (KOR), Hur Mi-jung (KOR), Su Oh (AUS), Jenny Shin (KOR), Paula Reto (RSA)70 - Lee6-Jeong-eun (KOR), Ashleigh Buhai (RSA), Park Sung-hyun (KOR), Brooke Henderson (CAN), Laura Davies (ENG).