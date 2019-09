Cricket: Bangladesh v Zimbabwe T20I scoreboard

(@ChaudhryMAli88)

Dhaka, Sept 13 (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Sep, 2019 ) :Scoreboard of the first Twenty20 international of the tri-series tournament between Bangladesh and Zimbabwe at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Friday: Zimbabwe innings B.

Taylor c Mahmudullah b Taijul 6 H. Masakadza c Sabbir b Saifuddin 34 C. Ervine c Mosaddek b Mustafizur 11 S. Williams c & b Mosaddek 2 Timycen Maruma run out 1 Ryan Burl not out 57 Tinotenda Mutombodzi not out 27 Extras (lb2, w4) 6 Total (five wickets; 18 overs) 144 Did not Bat: Tony Munyonga, Neville Madziva, Kyle Jarvis, Tendai Chatara Fall of wickets: 1-7 (Taylor), 2-51 (Ervine), 3-56 (Masakadza), 4-56 (Williams), 5-63 (Maruma) Bowling: Shakib 4-0-49-0, Taijul 3-0-26-1 (w2), Saifuddin 4-0-26-1, Mustafizur 4-0-31-1(w2), Mosaddek 3-0-10-1 Bangladesh innings Liton Das b Chatara 19 Soumya Sarkar c Madziva b Jarvis 4 Shakib Al Hasan c Masakadza b Chatara 1 Mushfiqur Rahim c Taylor b K Jarvis 0 Mahmudullah Riyad lbw b Burl 14 Sabbir Rahman c Burl b Madziva 15 Mosaddek Hossain not out 30 Afif Hossain c Masakadza b Madziva 52 Mohammad Saifuddin not out 6 Extras (b1, lb1, w3, nb2) 7 Total (seven wickets; 17.

4 overs) 148 Fall of wickets: 1-26 (Liton), 2-26 (Soumya), 3-27 (Mushfiqur), 4-29 (Shakib), 5-56 (Mahmudullah), 6-60 (Sabbir), 7-142( Afif) Did not bat: Taijul islam, Mustafizur Rahman Bowling: Williams 3-0-31-0, Jarvis 4-0-31-2 (nb1), Chatara 4-0-32-2 (nb1), Burl 3-0-27-1 (w1), Madziva 3.4-0-25-2 (w2) result: Bangladesh win by three wickets Toss: Bangladesh Umpires: Masudur Rahman (BAN), Sharfuddoula (BAN)tv Umpire: Tanvir Ahmed (BAN)Match Referee: Chris Broad (ENG)