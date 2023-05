Football: CAF Confederation Cup results

Johannesburg, May 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2023 ) :CAF Confederatiion Cup results on Sunday: Quarter-finals, second legs In Rustenburg, South Africa Marumo Gallants (RSA) 1 (Ngema 39) Pyramids (EGY) 0 Marumo win 2-1 on aggregate In Bouake, Ivory Coast ASEC Mimosas (CIV) 2 (ZouZou 45+1, Zouzoua 90+1) US Monastir (TUN) 0 ASEC win 2-0 on aggregate In Dar es Salaam, Tanzania Young Africans (TAN) 0 Rivers Utd (NGR) 0 Y.

Africans win 2-0 on aggregate In RabatFAR Rabat (MAR) 3 (Chita 8-og, Borges 60, Hrimat 90+7-pen) USM Alger (ALG) 2 (Radouani 12, Bousseliou 78)USM win 4-3 on aggregate