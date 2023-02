Golf: Honda Classic scores

Palm Beach Gardens, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Feb, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Honda Classic at Palm Beach Gardens, Florida (Round halted by darkness, to resume Saturday.

USA unless noted, par-70): 130 - Justin Suh 66-64 131 - Chris Kirk 69-62 132 - Ryan Gerard 69-63, Ben Taylor (ENG) 67-65 133 - Ben Martin 69-64, Eric Cole 67-66, Brice Garnett 69-64134 - Tyler Duncan 67-67, Tano Goya (ARG) 68-66135 - Matt Wallace (ENG) 67-68, Zach Johnson 68-67, An Byeong-hun (KOR) 70-65, Carson Young 65-70, Adam Schenk 67-68, Chesson Hadley 69-66