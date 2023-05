Tennis: Italian Open results - 1st update

Rome, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th May, 2023 ) :results on Thursday from the ATP/WTA Italian Open in Rome (x denotes seeding, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Guido Pella (ARG) bt Maxime Cressy (USA) 6-3, 6-4 Marco Cecchinato (ITA) bt Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 7-5 Yannick Hanfmann (GER) bt Nicolas Jarry (CHI) 6-4, 6-4 J.J.

Wolf (USA) bt Hugo Grenier (FRA) 7-5, 7-5 David Goffin (BEL) bt Luca Nardi (ITA) 3-6, 6-4, 6-2 Jason Kubler (AUS) bt Marc-Andrea Huesler (SUI) 6-7 (6/8), 6-4, 6-2 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Ugo Humbert (FRA) 6-4, 3-6, 7-6 (8/6) Nuno Borges (POR) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-1 Lorenzo Sonego (ITA) bt Jeremy Chardy (FRA) 6-2, 6-1 Daniel Altmaier (GER) bt Giulio Zeppieri (ITA) 7-6 (7/3), 4-6, 6-0 Thiago Monteiro (BRA) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-1, 6-2 Roberto Carballes Baena (ESP) bt Hugo Dellien (BOL) 6-2, 6-3 Fabian Marozsan (HUN) bt Corentin Moutet (FRA) 6-0, 6-7 (8/10), 6-2 Albert Ramos-Vinolas (ESP) bt Francesco Passaro (ITA) 4-6, 6-1, 6-4 Women 2nd rd Coco Gauff (USA x6) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-0, 6-1 Marie Bouzkova (CZE x27) bt Caty McNally (USA) 6-4, 6-3 Anastasia Potapova (x23) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4, 6-4 Veronika Kudermetova (x11) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 7-5, 6-2 Anna Bondar (HUN) bt Karolina Pliskova (CZE x13) 7-6 (7/5), 6-2 Zheng Qinwen (CHN x22) bt Alize Cornet (FRA) 6-3, 7-6 (7/2) Wang Xiyu (CHN) bt Irina-Camelia Begu (ROM x31) 6-4, 7-5 Taylor Townsend (USA) bt Jessica Pegula (USA x3) 6-2, 3-6, 6-3 Camila Osorio (COL) bt Petra Martic (CRO x29) 6-4, 6-2 Magda Linette (POL x17) bt Linda Noskova (CZE) 7-6 (7/4), 6-1 Beatriz Haddad Maia (BRA x12) bt Gabriela Ruse (ROM) 6-2, 6-3 Victoria Azarenka (x14) bt Sloane Stephens (USA) 6-4, 6-3Madison Keys (USA x19) bt Magdalena Frech (POL) 6-3, 6-2Anhelina Kalinina (UKR x30) bt Anna Blinkova 6-2, 6-2