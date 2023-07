Tennis: Wimbledon results - 6th update

London, July 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jul, 2023 ) :Wimbledon results on Wednesday, the third day of the 2023 tournament at the All England Club (x denotes seeding; Players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries).

Men 1st rd Alexandre Muller (FRA) bt Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/5), 1-6, 6-3, 6-4 Frances Tiafoe (USA x10) bt Wu Yibing (CHN) 7-6 (7/4), 6-3, 6-4 Dominic Stricker (SUI) bt Alexei Popyrin (AUS) 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 Ilya Ivashka bt Federico Coria (ARG) 4-6, 6-4, 6-3, 6-0 Grigor Dimitrov (BUL x21) bt Sho Shimabukuro (JPN) 6-1, 6-2, 6-1 Holger Rune (DEN x6) bt George Loffhagen (GBR) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2 Daniil Medvedev (x3) bt Arthur Fery (GBR) 7-5, 6-4, 6-3 Adrian Mannarino (FRA) bt Alexander Shevchenko 6-3, 6-3, 6-2 Marcos Giron (USA) bt Hugo Dellien (BOL) 7-6 (7/2), 6-4, 6-4 Mrton Fucsovics (HUN) bt Tallon Griekspoor (NED x28) 6-4, 6-2, 6-4 Francisco Cerundolo (ARG x18) bt Nuno Borges (POR) 5-7, 6-3, 6-3, 6-4 Jir Lehecka (CZE) bt Sebastian Ofner (AUT) 6-4, 6-4, 6-4 Milos Raonic (CAN) bt Dennis Novak (AUT) 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/5), 6-1 Tommy Paul (USA x16) bt Shintaro Mochizuki (JPN) 7-5, 6-3, 6-1 Christopher Eubanks (USA) bt Thiago Monteiro (BRA) 4-6, 7-5, 7-5, 6-3 Jiri Vesely (CZE) bt Sebastian Korda (USA x22) 7-6 (9/7), 4-6, 6-2, 6-3 Ben Shelton (USA x32) bt Taro Daniel (JPN) 6-4, 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Dominic Thiem (AUT) 3-6, 7-6 (7/1), 6-2, 6-7 (5/7), 7-6 (10/8) Taylor Fritz (USA x9) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 6-3 Guido Pella (ARG) bt Borna Coric (CRO x13) 6-3, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1 Harold Mayot (FRA) bt Benjamin Bonzi (FRA) 6-3, 6-4, 7-5 Roman Safiullin bt Roberto Bautista Agut (ESP x20) 2-6, 7-6 (9/7), 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 Denis Shapovalov (CAN x26) bt Radu Albot (MDA) 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 Grgoire Barrre (FRA) bt Lloyd Harris (RSA) 7-5, 6-7 (4/7), 7-5, 6-3 2nd rd Jannik Sinner (ITA x8) bt Diego Schwartzman (ARG) 7-5, 6-1, 6-2 Novak Djokovic (SRB x2) bt Jordan Thompson (AUS) 6-3, 7-6 (7/4), 7-5 Women 1st rd Danielle Collins (USA) bt Julia Grabher (AUT) 6-4, 6-4 Elisabetta Cocciaretto (ITA) bt Camila Osorio (COL) 6-3, 6-4 Sloane Stephens (USA) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-2, 6-3 Donna Vekic (CRO x20) bt Zhang Shuai (CHN) 6-2, 6-3 Anett Kontaveit (EST) bt Lucrezia Stefanini (ITA) 6-4, 6-4 Bai Zhuoxuan (CHN) bt Ysaline Bonaventure (BEL) 7-6 (7/0), 6-1 Natalija Stevanovic (SRB) bt Karolina Pliskova (CZE x18) 6-2, 6-3 Tamara Korpatsch (GER) bt Carol Zhao (CAN) 1-6, 6-4, 6-2 Petra Kvitova (CZE) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-1 Beatriz Haddad Maia (BRA x13) bt Yulia Putintseva (KAZ) 3-6, 6-0, 6-4 Jaqueline Cristian (ROM) bt Lucia Bronzetti (ITA) 6-3, 6-4 Sorana Cirstea (ROM) bt Tatjana Maria (GER) 6-1, 2-6, 6-3 Jelena Ostapenko (LAT x17) bt Greet Minnen (BEL) 6-1, 6-2 Viktoriya Tomova (BUL) bt Bernarda Pera (USA x27) 6-7 (3/7), 6-3, 6-3 Katie Boulter (GBR) bt Daria Saville (AUS) 7-6 (7/4), 6-2 Alize Cornet (FRA) bt Nao Hibino (JPN) 6-2, 6-2 Marta Kostyuk (UKR) bt Maria Sakkari (GRE x8) 0-6, 7-5, 6-2 Paula Badosa (ESP) bt Alison Riske (USA) 6-3, 6-3 Madison Keys (USA x25) bt Sonay Kartal (GBR) 6-0, 6-3 Anastasia Potapova (x22) bt Cline Naef (SUI) 6-3, 6-3 Kaja Juvan (SLO) bt Margarita Gasparyan 6-0, 6-3 Mirra Andreeva bt Wang Xiyu (CHN) 6-4, 3-6, 7-5 Barbora Krejckov (CZE x10) bt Heather Watson (GBR) 6-2, 7-5 Madison Brengle (USA) bt Sara Errani (ITA) 6-3, 6-1 Ekaterina Alexandrova (x21) bt Emma Navarro (USA) 6-4, 6-3 Varvara Gracheva (FRA) bt Camila Giorgi (ITA) 6-2, 6-4 2nd rdIga Swiatek (POL x1) bt Sara Sorribes Tormo (ESP) 6-2, 6-0Daria Kasatkina (x11) bt Jodie Burrage (GBR) 6-0, 6-2