Punjab Assembly Speaker, IT Minister To Discuss Digital Vision

Umer Jamshaid Published August 19, 2025 | 10:11 PM

Speaker of the Punjab Assembly, Malik Ahmad Khan, on Tuesday called on Federal Minister for Information Technology and Telecommunication Shaza Fatima Khawaja and discussed Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif’s “Digital Nation Vision.

During the meeting, matters of mutual interest, including promotion of the digital economy and avenues for provincial cooperation, came under discussion.

The Speaker appreciated the progress achieved in Pakistan’s IT sector and shared suggestions for strengthening provincial collaboration in line with the federal government’s digital agenda.

He also exchanged views on modern technology, emerging trends, and digitisation to boost socio-economic development.

