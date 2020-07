Bank Foreign Currency Exchange Rates 2 in Pakistan 02 July 2020

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Jul, 2020 ):EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES CURRENCY SELLING BUYING USD 170.29 166.42 GBP 212.64 207.74 EUR 191.72 187.37 JPY 1.5843 1.5483 SAR 45.45 44.32 AED 46.37 45.

29 LIBOR LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS LIBOR 1M 0.16225 LIBOR 3M 0.30200 LIBOR 6M 0.36925 US DOLLAR Indicative FBP Rates CURRENCY SIGHT/ 15 DAYS 1M 2M 3M 4M 5M 6M USD 167.95 167.83 167.52 167.14 166.63 166.01 165.49 EUR 189.14 189.09 188.87 188.56 188.11 187.55 187.15 GBP 209.66 209.55 209.19 208.74 208.13 207.39 206.82