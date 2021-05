Bangladesh v Sri Lanka second ODI scoreboard

Dhaka, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th May, 2021 ) :Scoreboard of the second one-day international between Bangladesh and Sri Lanka at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Tuesday: Bangladesh Tamim Iqbal lbw b Chameera 13 Liton Das c Hasaranga b Sandakan 25 Shakib Al Hasan lbw b Chameera 0 Mushfiqur Rahim c Ashen Bandara b Chameera 125 Mosaddek Hossain c Perera b Sandakan 10 Mahmudullah Riyad c Perera b Sandakan 41 Afif Hossain c Nissanka b Udana 10 Mehidy Hasan b Hasaranga 0 Mohammad Saifuddin run out 11 Shoriful islam c Perera b Udana 0 Mustafizur Rahman not out 0 Extras (b1, lb4, w3, nb3) 11 Total (all out; 48.1 overs) 246 Fall of wickets: 1-15 (Tamim), 2-15 (Shakib), 3-49 (Liton Das), 4-74 (Mosaddek), 5-161 (Mahmudullah), 6-178 (Afif), 7-184 (Mehidy), 8-232 (Saifuddin), 9-246 (Shoriful), 10-246 (Mushfiqur) Bowling: Udana 9-0-49-2 (w2, nb1), Chameera 9.

1-2-44-3 (w1), Hasaranga 10-1-33-1, Shanaka 7-0-38-0, Sandakan 10-0-54-3 (nb2), de Silva 3-0-23-0 Sri Lanka (D/L revised target 245 in 40 overs) Danushka Gunathilaka c Shakib b Mustafizur 24 Kusal Perera c Tamim b Shoriful 14 Pathum Nissanka c Tamim b Shakib 20 Kusal Mendis lbw b Mehidy 15 Dhananjaya de Silva lbw b Shakib 10 Ashen Bandara c Mahmudullah b Mustafizur 15 Dasun Shanaka c Mahmudullah b Mehidy 11 Wanindu Hasaranga b Mehidy 6 Isuru Udana not out 18 Lakshan Sandakan c Tamim b Mustafizur 4 Dushmantha Chameera not out 4 Total (9 wickets; 40 overs) 141 Fall of wickets: 1-24 (Perera), 2-53 (Gunathilaka), 3-71 (Nissanka), 4-77 (Mendis), 5-89 (de Silva), 6-104 (Shanaka) 7-114 (Hasaranga), 8-116 (Bandara), 9-122 (Sandakan) Bowling: Mehidy Hasan 10-0-28-3, Shoriful 6-0-30-1, Taskin 8-0-27-0, Mustafizur 6-1-16-3, Shakib 9-0-38-2, Mosaddek 1-0-2-0 result: Bangladesh won by 103 runs (D/L method) Toss: Bangladesh Series - Bangladesh lead the three-match series 2-0 Umpires: Gazi Sohel (BAN), Sharfuddoula Saikat (BAN)tv Umpire: Masudur Rahman (BAN)Match Referee: Neeyamur Rashid (BAN)