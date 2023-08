Football: CAF Champions League results

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Aug, 2023 ) :CAF Champions League qualifying results on Saturday: Preliminary rd, 2nd legs In Maputo, Mozambique Green Mamba (ESW) 1 (Danito 73-og) UD Songo (MOZ) 1 (Emmanuel 46) Songo win 2-1 on aggregate In Ndola, Zambia Power Dynamos (ZAM) 1 (Boyeli 30-pen) African stars (NAM) 0 Aggregate: 2-2, Dynamos win on away goals In Dar es Salaam, Tanzania Young Africans (TAN) 5 (Nzengeli 8, 90+2, Konkoni 45, Zouzoua 55, Mzize 69) ASAS Telecom (DJI) 1 Young Africans win 7-1 on aggregate In Sousse, Tunisia Etoile Sahel (TUN) 1 (Abdelli 16) CS Constantine (ALG) 0 Etoile win 3-0 on aggregate In Entebbe, Uganda Vipers (UGA) 2 (S.

Sentamu 30, Y.

Sentamu 45+1) Jwaneng Galaxy (BOT) 1 (Baruti 89) Galaxy win 3-2 on aggregate In Marrakech, Morocco FAR Rabat (MAR) 7 (Ouarkhane 13, Ouro-Agoro 32, Hammoudan 45+1, 45+4, Diakite 51, Tarkhatt 77, 90+3) ASKO Kara (TOG) 0 FAR win 8-0 on aggregate Played Friday In Dar es Salaam Bumamuru (BDI) 5 (Eldhino 2, 6, Shabani Valentin 49, 65, 75) CS Bendje (GAB) 1 (Obibayi 4) Bumamuru win 6-2 on aggregate In Huye, Rwanda Al Merrikh (SUD) 0 AS Otoho (CGO) 0 Aggregate: 1-1, Merrikh win on away goals In Soweto, South Africa Orlando Pirates (RSA) 3 (Lepasa 25, 63, Maswanganyi 58) Djabal (COM) 0 Pirates win 4-0 on aggregate Thursday In Kigali, Rwanda Gaadiidka (SOM) 0 APR (RWA) 2 (Bemol 52, Muqisha 90) APR win 3-1 on aggregate Note: winners qualify for Sept 15-Oct 1 round of 32