Football: CAF Confederation Cup results

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Aug, 2023 ) :CAF Confederation Cup qualifying results on Saturday: Preliminary rd, 2nd legs In Saint Pierre, Mauritius La Passe (SEY) 2 (Ratianaridimby 72, Rose 90) Academica Lobito (ANG) 2 (Bicho 34, Jepson 80) Lobito win 4-3 on aggregate In Addis Ababa, Ethiopia Al Merrikh Juba (SSD) 0 Haidoub al Nuhod (SUD) 0 Merrikh win 1-0 on aggregate In Conakry SOAR (GUI) 0 AS Douanes (MTN) 0 Aggregate: 2-2, SOAR win on away goals In Yamoussoukro AFAD Djekanou (CIV) 2 (Michel 45+2, 51) ASC Kara (TOG) 1 (Coulibaly 45) AFAD win 2-1 on aggregate In Bamako Stade Malien (MLI) 4 (Coulibaly 35, 40, I.

Traore 45+4, M. Traore 69) Watanga (LBR) 1 (Sando 84) Malien win 7-1 on aggregate In Algiers ASO Chlef (ALG) 1 (Aguieb 43) Bendel Insurance (NGR) 0 Aggregate: 1-1, Bendel win 4-3 on penalties Played Friday In Dar es Salaam, Tanzania Azam (TAN) 2 (Nado 1, Dube 10) Bahir Dar Kenema (ETH) 1 (Zewede 18) Aggregate: 3-3, Kenema win 4-3 on penalties Thursday Horseed (SOM) 0 Arta Solar 7 (DJI) 3 (Dadzie 1, 20, Hussien 23-og) Arta win 6-0 on aggregate Note: Winners qualify for round of 32 in Sept/Oct