Football: Spanish La Liga results

Madrid, May 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th May, 2023 ) :Spanish La Liga results on Thursday: Girona 2 (Bernardo 45+2, Castellanos 84) Real Mallorca 1 (Muriqi 80-pen) Sevilla 3 (Gil 22, Ocampos 69-pen, Gueye 88) Espanyol 2 (Rekik 29-og, Puado 43) Playing later Rayo Vallecano v Real Valladolid, Athletic Bilbao v Real Betis (both 2000 GMT) Played Wednesday Valencia 1 (Lino 72) Villarreal 1 (Jackson 62) Atletico Madrid 5 (Griezmann 2, 27, Morata 49, Carrasco 57-pen, Molina 73) Cadiz 1 (Lozano 72) Getafe 1 (Unal 3-pen) Celta Vigo 0 Played Tuesday Barcelona 1 (Alba 85) Osasuna 0Almeria 2 (Baptistao 22, Embarba 52) Elche 1 (Ponce 90)Real Sociedad 2 (Kubo 47, Barrenetxea 85) Real Madrid 0