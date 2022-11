Ghana v South Korea World Cup starting line-ups

(@ChaudhryMAli88)

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Nov, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup Group H match between Ghana and South Korea at education City Stadium on Monday (kick-off 1300 GMT): Ghana (4-3-3) Lawrence Ati Zigi; Tariq Lamptey, Gideon Mensah, Daniel Amartey, Mohammed Salisu; Salis Abdul Samed, Thomas Partey, Mohammed Kudus; Andre Ayew (capt), Inaki Williams, Jordan Ayew Coach: Otto Addo (GHA) South Korea (4-2-3-1) Kim Seung-gyu; Kim Jin-su, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Moon-hwan; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Kwon Chang-hoon, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min (capt); Cho Gue-sung Coach: Paulo Bento (POR) Referee: Anthony Taylor (ENG)