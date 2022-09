Taipei, Sept 25 (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Sep, 2022 ) :Leading scores after the final round of the Asian Tour's $700,000 Yeangder TPC at Linkou International Golf and Country Club on Sunday (par 72, TPE unless stated): 269 - Travis Smyth (AUS) 68-69-66-66 271 - Lee Chieh-po 67-68-69-67 274 - Wang Wei-hsuan 70-68-69-67, Nicholas Fung (MAS) 72-68-67-67, Berry Henson (USA) 68-67-71-68, Bjorn Hellgren (SWE) 68-68-69-69 275 - Liu Yen-hung 69-68-69-69 276 - Honey Baisoya (IND) 71-69-69-67, Ajeetesh Sandhu (IND) 67-68-73-68, Rashid Khan (IND) 68-70-70-68277 - Chan Shih-chang 66-71-74-66, Ben Leong (MAS) 66-73-68-70, Settee Prakongvech (THA) 69-66-70-72278 - Pawin Ingkhapradit (THA) 71-73-67-67, Daniel Fox (AUS) 69-70-71-68, Justin Quiban (PHI) 73-66-69-70, Chapchai Nirat (THA) 69-64-71-74.