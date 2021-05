Golf: Denmark EPGA scores

Fars, Denmark, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th May, 2021 ) :Leading first round scores in the European Tour Made in Himmerland tournament at Farso, Denmark (GBR/IRL unless stated, Par 71): 66 - Bernd Wiesberger (AUT), Richard Bland, Pablo Larrazabal (ESP), Lauri Ruuska (FIN), Chang Yi-Keun (KOR)67 - Matthias Schwab (AUT), Laurie Canter, Jonathan Caldwell, Dimitrios Papadatos (AUS)68 - Thorbjoern Olesen (DEN), Wu Ashun (CHN), Joost Luiten (NED), David Law, John Axelsen (DEN), Masahiro Kawamura (JPN), Nino Bertasio (ITA), Ross Fisher, Oliver Farr, Dale Whitnell, Wil Besseling (NED)