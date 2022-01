TOKYO, Jan. 27 (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jan, 2022 ) :Following is the starting lineup of Japan's national team in the final round of 2022 FIFA World Cup Asian Zone qualifier against China here on Thursday: Goalkeeper: 12-Gonda Shuichi Defenders: 3-Shogo Taniguchi, 4-Kou Itakura, 5-Yuto Nagatomo, 19-Hiroki SakaiMidfielders:6-Wataru Endo(C), 10-Takumi Minamino, 13-Hidemasa Morita, 14-Junya Ito, 17-Ao TanakaForward: 15-Yuya Osako