Tennis: Davis Cup Finals results

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Nov, 2019 ) :results from the Davis Cup Finals in Madrid on Monday: Group B Russia 1 Croatia 0 Singles Andrey Rublev (RUS) bt Borna Gojo (CRO) 6-3, 6-3 Playing later Singles Karen Khachanov (RUS) v Borna Coric (CRO) Doubles Karen Khachanov and Andrey Rublev (RUS) v Ivan Dodig and Nikola Mektic (CRO) Group D Belgium 1 Colombia 0 Singles Steve Darcis (BEL) bt Santiago Giraldo (COL) 6-3, 6-2 Playing later Singles David Goffin (BEL) v Daniel Elahi Galan Riveros (COL) Doubles Sander Gille and Joran Vliegen (BEL) v Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (COL) Group F Canada 1 Italy 0 Singles Vasek Pospisil (CAN) bt Fabio Fognini (ITA) 7-6 (7/5), 7-5 Playing later Singles Matteo Berrettini (ITA) v Denis Shapovalov (CAN) DoublesSimone Bolelli and Lorenzo Sonego (ITA) v Vasek Pospisil and Denis Shapovalov (CAN)