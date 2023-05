Tennis: Italian Open results - 2nd update

Rome, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th May, 2023 ) :results on Wednesday from the ATP/WTA Italian Open in Rome (x denotes seeding, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Tomas Etcheverry (ARG) bt Luca Van Assche (FRA) 7-6 (9/7), 6-3 Stan Wawrinka (SUI) bt Ilya Ivashka 6-2, 6-4 Marton Fucsovics (HUN) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 6-2 Alexandre Muller (FRA) bt Kyle Edmund (GBR) 6-1, 6-3 Alexander Bublik (KAZ) bt Pedro Martnez (ESP) 6-3, 7-6 (7/4) Laslo Djere (SRB) bt Constant Lestienne (FRA) 6-1 - retired Cristian Garin (CHI) bt Pedro Cachin (ARG) 6-4, 3-6, 7-6 (7/5) Wu Yibing (CHN) bt Richard Gasquet (FRA) 3-6, 6-3, 6-3 Sebastian Baez (ARG) bt Juan Pablo Varillas (PER) 7-5, 6-3 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Jaume Munar (ESP) 4-2 - retired Women 1st rd Anastasia Pavlyuchenkova bt Sara Errani (ITA) 6-1, 6-1 Lesia Tsurenko (UKR) bt Elina Svitolina (UKR) 6-4, 6-3 Elisabetta Cocciaretto (ITA) bt Lauren Davis (USA) 6-3, 6-0 Anna Bondar (HUN) bt Tatjana Maria (GER) 6-4, 6-1 Taylor Townsend (USA) bt Ysaline Bonaventure (BEL) 4-6, 6-1, 7-5 Ana Bogdan (ROM) bt Nao Hibino (JPN) 7-5, 6-0 Camila Osorio (COL) bt Varvara Gracheva 7-6 (7/4), 1-6, 7-6 (7/4) Gabriela Ruse (ROM) bt Linda Fruhvirtova (CZE) 6-1, 6-0Sloane Stephens (USA) bt Nadia Podoroska (ARG) 6-4, 6-1Magdalena Frech (POL) bt Matilde Paoletti (ITA) 4-6, 6-2, 7-5