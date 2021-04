80 policemen reshuffled

(@FahadShabbir)

FAISALABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Apr, 2021 ) :City Police Officer (CPO) Sohail Chaudhary on Friday transferred and posted 80 officials.

A police spokesman said the officials were Sub Inspector (SI) Muhammad Haneef, SI Saqib Riaz, trainee SI Zahid Ali Awan, Assistant Sub Inspector (ASI) Muhammad Usman, ASI Zahoor Ahmad, ASI Rafaqat Ali, ASI Aftab Hussain, ASI Dilbar Hussain, ASI Hakoomat Ali, ASI Muhammad Atif, ASI Amir Farman, ASI Faiz Ahmad, ASI Shahid Ali, ASI Muhammad Nawaz, etc.