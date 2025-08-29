Open Menu

Federal Minister For Human Rights, Senator Azam Nazeer Tarar Condemns Honor Killing Incident

Faizan Hashmi Published August 29, 2025 | 10:45 PM

Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Nazeer Tarar condemns honor killing incident

Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Nazeer Tarar, has expressed deep concern over the tragic incident of honor killing that took place in Shams Colony, Islamabad said in a Press Release issued here on Friday

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Aug, 2025) Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Nazeer Tarar, has expressed deep concern over the tragic incident of honor killing that took place in Shams Colony, Islamabad said in a Press Release issued here on Friday.

The Federal Minister directed the Islamabad Police to ensure immediate and transparent investigations into the case and bring the accused to justice without delay.

Senator Azam Nazeer Tarar emphasized that honor killing is an intolerable crime and cannot be justified under any circumstances.

Recent Stories

Mangla AJK police arrest 4 accused, wanted by Punj ..

Mangla AJK police arrest 4 accused, wanted by Punjab Police involved in crimes

35 seconds ago
 Pakistan, Armenia agree to establish diplomatic re ..

Pakistan, Armenia agree to establish diplomatic relations: Dar

21 seconds ago
 Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Na ..

Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Nazeer Tarar condemns honor kill ..

36 seconds ago
 Federal Minister for Law and Justice, Senator Azam ..

Federal Minister for Law and Justice, Senator Azam Nazeer Tarar meets member UK ..

37 seconds ago
 Mayor briefs ADB delegation about Hyderabad develo ..

Mayor briefs ADB delegation about Hyderabad development projects

3 minutes ago
 DG Radio inaugurates audio archive center, podcast ..

DG Radio inaugurates audio archive center, podcast studio

38 seconds ago
Water crisis demands collective action, not politi ..

Water crisis demands collective action, not politics: Minister for Climate Chang ..

4 minutes ago
 SBP designates Domestic Systemically Important Ban ..

SBP designates Domestic Systemically Important Banks for year 2025

3 minutes ago
 One killed in Sheikhupura road accident

One killed in Sheikhupura road accident

4 minutes ago
 Azad Jammu Kashmir Prime Minister Chaudhry Anwar u ..

Azad Jammu Kashmir Prime Minister Chaudhry Anwar ul Haq commends overseas Kashmi ..

4 minutes ago
 APP MD Asim Khitchi earns Parliamentary commendati ..

APP MD Asim Khitchi earns Parliamentary commendation for uncovering embezzlement ..

4 minutes ago
 NA Speaker emphasizes strengthening Pak-Ireland pa ..

NA Speaker emphasizes strengthening Pak-Ireland parliamentary ties

4 minutes ago

More Stories From Pakistan