Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Nazeer Tarar condemns honor killing incident

Faizan Hashmi Published August 29, 2025 | 10:45 PM
ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Aug, 2025) Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Nazeer Tarar, has expressed deep concern over the tragic incident of honor killing that took place in Shams Colony, Islamabad said in a Press Release issued here on Friday.
The Federal Minister directed the Islamabad Police to ensure immediate and transparent investigations into the case and bring the accused to justice without delay.
Senator Azam Nazeer Tarar emphasized that honor killing is an intolerable crime and cannot be justified under any circumstances.
