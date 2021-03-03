Afghanistan Vs Zimbabwe Ist Test Scoreboard
Muhammad Rameez 3 minutes ago Wed 03rd March 2021 | 06:20 PM
Abu Dhabi, March 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Mar, 2021 ) :Complete scores on the second day of the opening Test between Afghanistan and Zimbabwe played at Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi on Tuesday: Afghanistan 1st innings 131 (Afsar Zazai 37; Muzarabani 4-48, Nyauchi 3-34 Zimbabwe 1st innings (overnight 133-5) P.
Masvaure lbw b Hamza 15 K. Kasuza b Ahmadzai 0 T. Musakanda b Hamza 7 S. Williams c Hashmatullah b Hamza 105 W. Madhevere lbw b Hamza 0 Sikandar Raza c Malik b Hamza 43 R. Burl lbw b Zadran 8 R.
Chakabva c Malik b Zahir 44 D. Tiripano c Zadran b Zahir 4 B. Muzarabani not out 12 V. Nyauchi b Hamza 0 Extras: (b2, lb8, nb1, w1) 12 Total: (overs 72; all out) 250 Fall of wickets: 1-5 (Kasuza), 2-22 (Musakanda), 3-38 (Masvaure), 4-38 (Madhevere), 5-109 (Raza), 6-137 (Burl), 7-212 (Chakabva), 8-224 (Tiripano), 9-250 (Williams) Bowling: Ahmadzai 17.1-2-48-1 (1w), Hamza 25-3-75-6, Zahir 19-0-81-2, Wasi 8.5-0-23-0 (1nb), Zadran 2-0-13-1, Afghanistan 2nd innings Ibrahim Zadran c Chakabva b Tiripano 76 Abdul Malik c Chakabva b Nyauchi 0 Munir Ahmad lbw b Muzarabani 1 Rahmat Shah lbw b Nyauchi 0 Hashmatullah Shahidi c Madhevere b Nyauchi 4 Afsar Zazai lbw b Williams 0 Asghar Afghan b Muzarabani 14 Abdul Wasi b Burl 9 Amir Hamza not out 21 Yamin Ahmadzai c Williams b Tiripano 0 Zahir Khan c Nyauchi b Tiripano 0 Extras (b4, lb1, w 5) 10 Total: (overs 45.
3; all out) 135 Fall of wickets: 1-5 (Malik), 2-6 (Munir), 3-15 (Rahmat), 4-21 (Shahidi), 5-21 (Zazai), 6-47 (Asghar), 7-81 (Wasi), 8-129 (Zadran), 9-129 (Ahmadzai) Bowling: Muzarabani 8-4-14-2, Nyauchi 7-1-30-3 (5w), Williams 6-0-28-1, Tripinao 9.3-2-23-3, Burl 7-0-13-1, Raza 4-0-16-0, Madhevere 4-1-6-0 Zimbabwe 2nd innings P.
Masvaure not out 5 K. Kasuza not out 11 Extras (lb1) 1 TOTAL (overs 3.2, for no loss) 17 Did not bat: S. Williams, W. Madhevere, T. Musakanda, Sikandar Raza, R. Burl, R. Chakabva, D. Tiripano, B.
Muzarabani, V. Nyauchi Bowling: Hamza 2-0-11-0, Ahmadzai 1.2-0-5-0 result: Zimbabwe win by ten wickets Toss: Afghanistan Umpires: Aleem Dar (PAK) and Ahmed Shah Pakteen (AFG)tv umpire: Ahmed Shah Durrani (AFG)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI).