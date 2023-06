The 1st Quaid-e-Azam National Championship 2023 kicked off here at the Mushaf Squash Complex on Friday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Jun, 2023 ) :The 1st Quaid-e-Azam National Championship 2023 kicked off here at the Mushaf Squash Complex on Friday.

Pakistan Squash Federation (PSF) was organizing the Quaid-e-Azam National Championship which includes 13 age categories.

The Senior Men, Senior Women, Boys U-19 and Girls U-19 events would be organized as PSF National Championship with US$ 1,000. A large number of players from across the country have entered their Names to test their skills.

In the first round matches of the championship played, 1st Round (Men Senior Satellite Event), Farhan Zaman beat Abdul Waqar 11/7, 11/3, 11/5 18 min, Arbab Aizaz beat Anas Khan 11/9, 11/7, 11/9 20 min, Faraz beat Asher butt 3-0 11/6, 11/1, 11/3 16 min, Waqar Mehboob beat Fahad Sharif 11/7, 11/6, 11/4 15 min, Shahab Khan beat Ibrahim Mohib 11/7, 8/11, 11/9, 11/4 29 min, Mutahir Ali beat Waqas 11/8, 11/7, 11/7 25 min, Khoshal Riaz beat Abdullah Nadeem 7/11, 11/9, 11/8, 11/6 22 min, Shayan W/O against Zeeshan Malik, Komail Tariq beat Noor Zaman 11/7,11/9,9/11,9/11 20 min, Khaqan Malik beat Nawab Shah 11/6,11/8,11/3 22 min, Varun Asif beat Mvfarhan 11/8,6/11,3/11,11/7,11/3 42 min, Abdullah Nawaz beat Jawad Ali Khan 11/7,11/3,11/8 15 min, M Ammad beat Bilal Zakir 11/7,12/10,11/5, 24 min, Usman Nadeem beat M Junaid Khan 11/7,11/8,12/10 20 min, Yasin Khatak beat M Baber 11/5,8/11,11/5,11/3, 31 min, Mehmood Mehboob beat Cavish Farukh 11/8,11/8,12/14,11/6 29 min.

In the first Round (Women Satellite Event), Umm e Kulsoom beat Naheed Faiz 11/1,11/2,11/5 15 min, Amna Malik beat Zymal Khan 11/5,11/3,11/4 16 min, Noor ul Ain beat Anusha 11/1,11/1,11/1 6 min, Maryam Malik beat Sahar Noor 11/1,11/1,11/0 10 min, Amna Fayyaz W/O against Rida Hussain, Saima Shoukat beat Sehrish Ali 11/5,11/6,10/12,11/9 20 min, Kainat Amir beat Tayyaba 11/4,11/8,11/6 12 min, Sadia Gul beat Zarlish Safdar 11/1,11/4,11/3 13 min, Mehwish Ali beat Mashal Khan 11/4,11/2,11/2 11 min, Anum Mustafa beat Wajeeha Altaf 11/1, 11/0,11/5 12 min, Rushna Mehboob beat Zohra Abdullah 11/7,11/2,11/6 15 min, Luiza Aftab beat Mahnoor Ali 4/11,11/4,11/7,16/14 33 min, Komal Khan beat Sunzil Safdar 11/3,11/5,11/4 12 min, Noor Ul Huda, Sana Bahdur and Zaynab khan got a bye in the first round.

In 1st Round Women 35+, Amina beat Asma 11/2, 11/3, 11/1 12 min.