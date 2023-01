Tennis: Australian Open results - 4th update

Results from Day 3 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Wednesday

Men's singles 1st round Emil Ruusuvuori (FIN) bt Max Purcell (AUS) 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (13/11) Denis Kudla (USA) bt Roman Safiullin (RUS) 3-6, 7-5, 7-6 (8/6), 6-3 Ugo Humbert (FRA) bt Richard Gasquet (FRA) 6-3, 6-4, 6-3 Maxime Cressy (USA) bt Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/2), 7-5, 3-6, 6-3 Adrian Mannarino (FRA) bt John Isner (USA) 6-7 (5/7), 7-6 (10/8), 6-2, 6-2 Enzo Couacaud (FRA) bt Hugo Dellien (BOL) 6-4, 7-5, 6-0 Michael Mmoh (USA) bt Laurent Lokoli (FRA) 4-6, 2-6, 7-6 (9/7), 6-4, 6-2 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Fabio Fognini (ITA) 6-1, 6-2, 6-2 Brandon Holt (USA) bt Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 1-6, 6-3, 3-6, 6-3 Roberto Bautista (ESP x24) bt Joao Sousa (POR) 6-3, 6-2, 6-2 2nd round Mackenzie McDonald (USA) bt Rafael Nadal (ESP x1) 6-4, 6-4, 7-5 Yoshihito Nishioka (JPN x31) bt Dalibor Svrcina (CZE) 6-3, 6-4, 6-2 Karen Khachanov (RUS x18) bt Jason Kubler (AUS) 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 Frances Tiafoe (USA x16) bt Shang Juncheng (CHN) 6-4, 6-4, 6-1 Denis Shapovalov (CAN x20) bt Taro Daniel (JPN) 6-3, 7-6 (7/3), 7-5 Daniil Medvedev (RUS x7) bt John Millman (AUS) 7-5, 6-2, 6-2 Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt Rinky Hijikata (AUS) 6-3, 6-0, 6-2 Marton Fucsovics (HUN) bt Lloyd Harris (RSA) 6-2, 6-3, 5-7, 6-4 Jannik Sinner (ITA x15) bt Tomas Etcheverry (ARG) 6-3, 6-2, 6-2 Francisco Cerundolo (ARG x28) bt Corentin Moutet (FRA) 3-6, 6-4, 6-2, 7-5 Felix Auger-Aliassime (CAN x6) bt Alex Molcan (SVK) 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 Women's singles 1st round Varvara Gracheva (RUS) bt Daria Kasatkina (RUS x8) 6-1, 6-1 Lucrezia Stefanini (ITA) bt Tatjana Maria (GER) 3-6, 7-5, 6-4 Zhang Shuai (CHN x23) bt Patricia Tig (ROM) 6-1, 4-6, 6-0 Magda Linette (POL) bt Mayar Sherif (EGY) 7-5, 6-1 Irina-Camelia Begu (ROM x27) bt Elizabeth Mandlik (USA) 3-6, 7-6 (7/1), 6-2 Laura Siegemund (GER) bt Lucia Bronzetti (ITA) 2-6, 6-4, 6-3 Lauren Davis (USA) bt Danka Kovinic (MNE) 1-6, 7-5, 6-1 Claire Liu (USA) bt Madison Brengle (USA) 6-3, 6-4 Nuria Parrizas Diaz (ESP) bt Beatriz Haddad Maia (BRA x14) 7-6 (13/11), 6-2 Anastasia Potapova (RUS) bt Sloane Stephens (USA) 7-6 (7/2), 6-4 Donna Vekic (CRO) bt Oksana Selekhmeteva (RUS) 6-2, 2-6, 7-6 (10/7) Marketa Vondrousova (CZE) bt Alison Riske (USA) 5-7, 6-1, 6-4 2nd round Iga Swiatek (POL x1) bt Maria Camila Osorio (COL) 6-2, 6-3 Cristina Bucsa (ESP) bt Bianca Andreescu (CAN) 2-6, 7-6 (9/7), 6-4 Elena Rybakina (KAZ x22) bt Kaja Juvan (SLO) 6-2, 6-1 Kateryna Kozlova (UKR) bt Caty McNally (USA) 6-1, 7-6 (7/4) Jelena Ostapenko (LAT x17) bt Anna Bondar (HUN) 7-6 (7/5), 5-7, 6-0 Bernarda Pera (USA) bt Zheng Qinwen (CHN x29) 6-4, 6-4 Coco Gauff (USA x7) bt Emma Raducanu (GBR) 6-3, 7-6 (7/4) Jessica Pegula (USA x3) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2, 7-6 (7/5) Marta Kostyuk (UKR) bt Olivia Gadecki (AUS) 6-2, 6-1 Barbora Krejcikova (CZE x20) bt Clara Burel (FRA) 6-4, 6-1 Anhelina Kalinina (UKR) bt Petra Kvitova (CZE x15) 7-5, 6-4 Madison Keys (USA x10) bt Wang Xinyu (CHN) 6-3, 6-2Zhu Lin (CHN) bt Jil Teichmann (SUI x32) 6-2, 6-2Maria Sakkari (GRE x6) bt Diana Shnaider (RUS) 3-6, 7-5, 6-3