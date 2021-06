Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Jun, 2021 ) :French Open results on Sunday, the 15th and final day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): WomenDoubles FinalBarbora Krejcikova/Katerina Siniakova (CZE/CZE x2) bt Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek (USA/POL x14) 6-4, 6-2.