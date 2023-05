Tennis: French Open results - 2nd update

French Open results on Monday, the second day of the 2023 championships at Roland Garros (x denotes seeded player; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries)

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th May, 2023 ) :French Open results on Monday, the second day of the 2023 championships at Roland Garros (x denotes seeded player; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Taro Daniel (JPN) bt Christopher O'Connell (AUS) 6-0, 6-2, 6-4 Denis Shapovalov (CAN x26) bt Brandon Nakashima (USA) 6-4, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3 Cameron Norrie (GBR x14) bt Benoit Paire (FRA) 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4 Fabio Fognini (ITA) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x10) 6-4, 6-4, 6-3 Diego Schwartzman (ARG) bt Bernabe Zapata Miralles (ESP x32) 1-6, 6-7 (5/7), 6-2, 6-0, 6-4 Novak Djokovic (SRB x3) bt Aleksandar Kovacevic (USA) 6-3, 6-2, 7-6 (7/1) Roberto Bautista Agut (ESP x19) bt Wu Yibing (CHN) 7-6 (7/4), 6-1, 6-1 Juan Pablo Varillas (PER) bt Shang Juncheng (CHN) 4-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1 Aslan Karatsev bt Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-7 (4/7), 6-1, 6-2 Tomas Martin Etcheverry (ARG) bt Jack Draper (GBR) 6-4, 1-0 - retired Alex de Minaur (AUS x18) bt Ilya Ivashka 6-1, 5-7, 6-1, 6-3 Women 1st rd Kayla Day (USA) bt Kristina Mladenovic (FRA) 7-5, 6-1 Madison Keys (USA x20) bt Kaia Kanepi (EST) 6-1, 3-6, 6-1 Diana Shnaider (RUS) bt Rebecca Marino (CAN) 6-3, 7-5 Bernarda Pera (USA) bt Anett Kontaveit (EST) 7-6 (8/6), 6-2 Donna Vekic (CRO x22) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova bt Linda Fruhvirtova (CZE) 6-2, 6-2 Camila Osorio (COL) bt Ana Bogdan (ROM) 3-6, 6-3, 7-5Marketa Vondrousova (CZE) bt Alycia Parks (USA) 6-4, 6-0Sloane Stephens (USA) bt Karolina Pliskova (CZE x16) 6-0, 6-4