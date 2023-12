Cricket: Bangladesh v New Zealand 2nd Test scoreboard

Dhaka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Dec, 2023) Scoreboard at the end of the second Bangladesh innings on day four of the second and final Test against New Zealand at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Saturday:

Bangladesh 1st innings 172 all out (Mushfiqur 35; M. Santner 3-65, G. Phillips 3-31)

New Zealand 1st innings 180 all out (G. Phillips 87, K.

Jamieson 20; Mehidy 3-53, Taijul 3-64)

Bangladesh 2nd innings (Overnight 38-2)

Zakir Hasan c Mitchell b Patel 59

Mahmudul Hasan c Mitchell b Patel 2

Najmul Hossain c Williamson b Southee 15

Mominul Haque lbw b Patel 10

Mushfiqur Rahim c Mitchell b Santner 9

Shahadat Hossain lbw b Santner 4

Mehidy Hasan Miraz c Santner b Patel 3

Nurul Hasan lbw b Patel 0

Nayeem Hasan c Southee b Santner 9

Taijul islam not out 14

Shoriful Islam st Blundell b Patel 8

Extras (b10, lb1) 11

Total (all out; 35 overs) 144

Fall of wickets: 1-3 (Mahmudul), 2-38 (Najmul), 3-71 (Mominul), 4-82 (Mushfiqur), 5-88 (Shahadat), 6-97 (Mehidy), 7-97 (Nurul), 8-112 (Nayeem), 9-128 (Zakir), 10-144 (Shoriful)

Bowling: Patel 18-1-57-6, Santner 11-0-51-3, Southee 6-1-25-1

Toss: Bangladesh

Series: Bangladesh lead two-match series 1-0

Umpires: Paul Reiffel (AUS), Rod Tucker (AUS)

tv Umpire: Ahsan Raza (PAK)

Match Referee: David Boon (AUS)

afp