Football: Africa Cup of Nations champions

Abidjan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jan, 2024) Complete list of Africa Cup of Nations champions ahead of 2024 tournament in the Ivory Coast from Jan 13 to Feb 11:

1957: Egypt

1959: Egypt

1962: Ethiopia

1963: Ghana

1965: Ghana

1968: Zaire (now Democratic Republic of Congo)

1970: Sudan

1972: Congo Brazzaville

1974: Zaire

1976: Morocco

1978: Ghana

1980: Nigeria

1982: Ghana

1984: Cameroon

1986: Egypt

1988: Cameroon

1990: Algeria

1992: Ivory Coast

1994: Nigeria

1996: South Africa

1998: Egypt

2000: Cameroon

2002: Cameroon

2004: Tunisia

2006: Egypt

2008: Egypt

2010: Egypt

2012: Zambia

2013: Nigeria

2015: Ivory Coast

2017: Cameroon

2019: Algeria

2022: Senegal

Note: The 2021 tournament was delayed to 2022 because of Covid-19 pandemic