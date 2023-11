Football: World Cup African qualifying results

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Nov, 2023) World Cup matchday one qualifying results in Africa on Friday:

Group A

In Marrakesh, Morocco

Burkina Faso 1 (Traore 61) Guinea-Bissau 1 (Balde 20)

Group D

In Mbombela, South Africa

Eswatini 0 Libya 1 (Ekrawa 53)

In Douala, Cameroon

Cameroon 3 (Mbeumo 45+2, N'Koudou 87, Magri 90+2) Mauritius 0

Group E

In Ndola, Zambia

Zambia 4 (Daka 5, 90+2, Banda 43, Sakala 69) Congo Brazzaville 2 (M'boussy 13, Bassouamina 15)

Group F

In Abidjan, Ivory Coast

Ivory Coast 9 (Haller 20-pen, Sangare 24, Adingra 36, Konate 40-pen, 90+5, Fofana 60, Traore 77, 90+4, Krasso 84-pen) Seychelles 0

Group G

In Berkane, Morocco

Guinea 2 (Camara 10, Cisse 90+4) Uganda 1 (Bayo 30)

Group H

In Monrovia

Liberia 0 Malawi 1 (Mphasi 78)

In Rades, Tunisia

Tunisia 4 (Meriah 37, Msakni 53, Rafia 79, Al Arbi 88) Sao Tome e Principe 0

Group I

In Moroni

Comoros 4 (M'Dahoma 29, Youssouf 50, Ahamada 58, Maolida 67) Central African Republic 2 (Abdallah 10-og, Zahary 74-og)

In Kumasi, Ghana

Ghana 1 (Williams 90+6) Madagascar 0

In Bamako

Mali 3 (Doumbia 45, Niakate 77, Sissoko 81) Chad 1 (Mouandilmadji 53)

Note: Eswatini, Guinea and Burkina Faso staged home matches at neutral venues because they do not have international-standard stadiums