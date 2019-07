The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report 08 July 2019

The Karachi Port Trust (KPT) issued

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Jul, 2019 ) : The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 03/07/19

2 Palomar D. Jet Oil East Wind 06/07/19

11/12 Kiran Europe D. DAP WMA Shipcare 30/06/19

12/13 Szczecin Trader D. L. Cnt. Golden 05/07/19

15/16 Cl Tiffany D. Cannola OC-Services 21/06/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant....

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Hyundai Loyality D. L. Cnt. U.M.A 07/07/19

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Queen Jhansi D. Phosphate COASTAL 07/07/19

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Ever Decent D. L. Cnt. Green Pak 06/07/19

28/29 MS Tiger D. L. Cnt. COSCO 07/07/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS)

Kota Karim P-Delta 08/07/19 Not Sched 300 Cnt.

Mol Gateway OC-Network 11/07/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Xin Los Angeles COSCO 11/07/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Nabil P-Delta 15/07/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Cabar P-Delta 22/07/19 Not Sched 1500 Cnt. 1500 Cnt.

Kota Kamil P-Delta 22/07/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

GENERAL CARGO:

Han Hui Sea Hawks 05/07/19 Not Sched 118 G.C 1,574 G.C

Marianne Danica Noble-SH. 10/07/19 Not Sched Nil 360 G.C

OIL TANKER:

Shalamar PNSC 08/07/19 Not Sched 72,000 Crude Oil Nil

Sunrise GAC 08/07/19 Not Sched - Nil

Breezy Victoria GAC 09/07/19 Not Sched 26,500 Gasoline Nil

Walleye GAC 09/07/19 Not Sched - Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Hua Xing Long General Cargo GAC -- 28/06/19 07:45 -