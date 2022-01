Africa Cup of Nations: Cape Verde factfile

Johannesburg, Jan 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Jan, 2022 ) :Factfile for Cape Verde, who play Ethiopia, Burkina Faso and hosts Cameroon in Group A of the Africa Cup of Nations from February 9: Popular name: Blue Sharks Rankings: 14 Africa, 73 world Captain: Ryan Mendes Coach: Pedro 'Bubista' Brito Qualifying results: Cameroon 3-1 0-0, Mozambique 2-2 1-0, Rwanda 0-0 0-0 Scorers: 2 - Ryan Mendes, 1 - Jailton 'Kuca' Miranda, Garry Rodrigues, own-goals: Macky Bagnack (CMR), Faisal Bangal (MOZ) Previous appearances: 2 Best placing: Quarter-finalists 2013 Squad Goalkeepers: Josimar 'Vozinha' Dias (AEL Limassol/CYP), Keven Ramos (Mindelese), Marcio da Rosa (Montalegre/POR) Defenders: Diney Borges (FAR/MAR), Joao Fernandes (Feirense/POR), Jeffry Fortes (De Graafschap/NED), Steven Fortes (Oostende/BEL), Steve Furtado (Beroe/BUL), Roberto Lopes (Shamrock Rovers/IRL), Carlos Ponck (Istanbul Basaksehir/TUR), Dylan Tavares (Neuchatel Xamax/SUI), Ianique 'Stopira' Tavares (Fehervar/HUN)Midfielders: Patrick Andrade (Qarabag/AZE), Nuno Borges (Casa Pia/POR), Erikson 'Nenass' Lima (Aalesund/NOR), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union/USA), Kenny Rocha (Oostende/BEL), Marco Soares (Arouca/POR)Forwards: Willis Furtado (Jerv/NOR), Ryan Mendes (Al Nasr/UAE), Garry Rodrigues (Olympiacos/GRE), Djaniny Semedo (Trabzonspor/TUR), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard/NED), Willy Semedo (Pafos/CYP), Gilson Tavares (Estoril-Praia/POR), Julio Tavares (Al Faisaly/KSA)