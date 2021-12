Africa Cup of Nations match schedule

(@ChaudhryMAli88)

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Dec, 2021 ) :Complete 52-match schedule for the Africa Cup of Nations in Cameroon from January 9 to February 6 (all times GMT): Group A (Olembe Stadium, Yaounde, unless noted) Jan 9: Cameroon v Burkina Faso, 1600; Cape Verde v Ethiopia, 1900 Jan 13: Cameroon v Ethiopia, 1600; B.

Faso v C. Verde, 1900 Jan 17: Cameroon v C. Verde; B. Faso v Ethiopia, Bafoussam; both 1600 Group B (Kouekong Stadium, Bafoussam, unless noted) Jan 10: Senegal v Zimbabwe, 1300; Guinea v Malawi, 1600 Jan 14: Guinea v Senegal, 1300; Malawi v Zimbabwe, 1600 Jan 18: Malawi v Senegal; Guinea v Zimbabwe, Yaounde (Ahmadou Ahidjo); both 1600 Group C (Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaounde, unless noted) Jan 10: Ghana v Morocco, 1600; Comoros v Gabon, 1900 Jan 14: Comoros v Morocco, 1600; Gabon v Ghana, 1900 Jan 18: Gabon v Morocco; Comoros v Ghana, Garoua; both 1900 Group D (Roumde Adjia Stadium, Garoua, unless noted) Jan 11: Egypt v Nigeria, 1600; Guinea-Bissau v Sudan, 1900 Jan 15: Nigeria v Sudan, 1600; Egypt v G.

Bissau, 1900 Jan 19: G. Bissau v Nigeria; Egypt v Sudan, Yaounde (Ahmadou Ahidjo); both 1900 Group E (Japoma Stadium, Douala, unless noted) Jan 11: Algeria v Sierra Leone, 1300 Jan 12: Equatorial Guinea v Ivory Coast, 1900 Jan 16: I.

Coast v S. Leone, 1600, Algeria v E. Guinea, 1900 Jan 20: Algeria v I. Coast; E. Guinea v S. Leone, Limbe; both 1600 Group F (Limbe Stadium unless noted) Jan 12: Mali v Tunisia, 1300; Gambia v Mauritania, 1600 Jan 16: Gambia v Mali, 1300; Mauritania v Tunisia, 1600 Jan 20: Gambia v Tunisia; Mali v Mauritania, Douala; both 1900 Round of 16 Jan 23: (1) 2A v 2C, Limbe, 1600; (2) 1D v 3B/E/F, Garoua, 1900 Jan 24: (4) 2B v 2F, Bafoussam, 1600; (3) 1A v 3C/D/E, Yaounde (Olembe), 1900 Jan 25: (5) 1B v 3A/C/D, Bafoussam, 1600; (6) 1C v 3A/B/F, Yaounde (Ahmadou Ahidjo), 1900 Jan 26: (7) 1E v 2D, Douala, 1600; (8) 1F v 2E, Limbe 1900 Quarter-finals Jan 29: (B) Winners 4 v winners 3, Douala, 1600; (A) winners 1 v winners 2, Garoua, 1900 Jan 30: (C) Winners 7 v winners 6, Yaounde (Olembe), 1600; (D) winners 5 v winners 8, Douala, 1900 Semi-finals Feb 2: Winners A v winners D, Douala, 1900 Feb 3: Winners B v winners C, Yaounde (Olembe), 1900 Third place Feb 6: Losing semi-finalists, Yaounde (Ahmadou Ahidjo), 1600 FinalFeb 6: Winning semi-finalists, Yaounde (Olembe), 1900