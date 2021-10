Australia team to play Japan in rugby Test match

Oita, Japan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Oct, 2021 ) :Australia team to play Japan in a one-off rugby Test at Oita on Saturday: Australia (15-1):Reece Hodge; Tom Wright, Len Ikitau, Hunter Paisami, Andrew Kellaway; Quade Cooper, Nic White; Rob Valetini, Michael Hooper (capt), Rob Leota; Matt Philip, Izack Rodda; Taniela Tupou, Folau Fainga'a, James SlipperReplacements: Connal McInerney, Angus Bell, Alan Alaalatoa, Darcy Swain, Pete Samu, Tate McDermott, James O'Connor, Jordan Petaia