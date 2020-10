CAF Confederation Cup final: Renaissance Berkane factfile

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Oct, 2020 ) :Factfile for CAF Confederation Cup finalists Renaissance Berkane of Morocco: Full name: Renaissance Sportive Berkane Formed: 1938 Ground: Stade Municipal Berkane (capacity: 15,000) Coach: Tarik Sektioui Captain: Mohamed Aziz Standard team: Zouheir Laaroubi; Omar Nemsaoui, Issoufou Dayo (BUR), Ismail Mokadem; Bakr el Helali, Larbi Naji, Zakaria Hadraf, Aziz; Zaid Krouch; Hamdi Laachir, Mouhcine Iajour Path to final: Preliminary round - bye; last 32 - Ashanti Gold (GHA) 4-3 (2-0 home, 2-3 away); play-offs - Fosa Juniors (MAD) 5-2 (5-0 0-2), Group C - Zanaco (ZAM) 1-1 1-1, DC Motema Pembe (COD) 3-0 0-1, ESAE (BEN) 3-0 5-1; quarter-finals - Al Masry (EGY) 3-2 (1-0 2-2); semi-final - Hassania Agadir (MAR) 2-1Scorers: 6 - Aziz, 5 - Laachir, 4 - Alain Traore (BUR), 3 - Alaedine Ajaray, Krouch, 2 - Iajour, Djibril Ouattara (BUR), 1 - Dayo, NajiConfederation Cup record: 2015 - preliminary round, 2018 - quarter-finals, 2019 - runners-up