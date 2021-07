Fiji team named to play New Zealand

Hamilton, New Zealand, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Jul, 2021 ) :The Fiji team named Thursday to play the New Zealand All Blacks in the second Test in Hamilton on Saturday: Fiji (15-1)Kini Murimurivalu; Setareki Tuicuvu, Waisea Nayacalevu, Eneriko Buliruarua, Nemani Nadolo; Ben Volavola, Frank Lomani; Peceli Yato, Mesulame Kunavula, Johnny Dyer; Leone Nakarawa (capt), Temo Mayanavanua; Mesake Doge, Sam Matavesi, Peni Ravai.

Replacements: Mesulame Dolokoto, Eroni Mawi, Leeroy Atalifo, Albert Tuisue, Kitione Kamikamica, Moses Sorovi, Teti Tela, Manasa Mataele.