Football: CAF Champions League fixtures

(@FahadShabbir)

Johannesburg, April 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Apr, 2021 ) :CAF Champions League matchday 5 fixtures this weekend (all kickoff times GMT): Playing Friday Group B At Omdurman, Sudan Al Hilal (SUD) v Mamelodi Sundowns (RSA) 1600 At Algiers Chabab Belouizdad (ALG) v TP Mazembe (COD) 1900 Standings Sundowns 4 4 0 0 10 2 12 - qualify Hilal 4 0 3 1 1 3 3 Belouizdad 4 0 3 1 2 6 3 Mazembe 4 0 2 2 1 3 2 Saturday Group A At Omdurman, Sudan Al Merrikh (SUD) v Al Ahly (EGY, holders) 1300 At Dar es Salaam Simba (TAN) v V Club (COD) 1300 Standings (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points) Simba 4 3 1 0 5 0 10 Ahly 4 2 1 1 8 3 7 V Club 4 1 1 2 6 7 4 Merrikh 4 0 1 3 1 10 1 Group C At Soweto, South Africa Kaizer Chiefs (RSA) v Wydad Casablanca (MAR) 1600 At Luanda Petro Luanda (ANG) v Horoya (GUI) 1600 Standings Wydad 4 3 1 0 7 0 10 - qualify Horoya 4 1 2 1 2 2 5 Chiefs 4 1 2 1 2 4 5 Petro 4 0 1 3 0 5 1 Group D At Thies, Senegal Teungueth (SEN) v Esperance (TUN) 1600 At Algiers Mouloudia Alger (ALG) v Zamalek (EGY) 1900 Standings Esperance 4 3 1 0 7 3 10 - qualify Mouloudia 4 2 2 0 3 1 8Zamalek 4 0 2 2 1 4 2Teungueth 4 0 1 3 1 4 1